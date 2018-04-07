Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Bursa'da define avcıları kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı

Son dakika: 'da avcıları kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da için kaçak kazı yapan 3 kişi kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 12:31
Son dakika: Bursa'da define avcıları kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhaneli yolunda bulunan ormanlık alanın girişinde park halinde duran şüpheli kamyoneti incelemeye aldı. İncelemeler sırasında ormanlık alandan gelen jeneratör sesini duyan ekipler sesin geldiği noktaya doğru ilerlemeye başladı.

ÇUKURUN İÇİNDE YAKALANDILAR

500 metre sonra 3 kişinin kazma, kürek ve beton kırıcı ile birlikte çukur kazdığını gören ekipler şüphelileri kazdıkları çukurun içinde gözaltına aldı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi ifadesini almak için karakola götürdü.

İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Türkiye'nin en zengin isimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa'da define avcıları kazdıkları çukurun içinde gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN