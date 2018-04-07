Uçaktan inip cinayete giden kardeşlere müebbet istemi

İSTANBUL'DA Kartal Cezaevi önünde 4 ay önce yaşanan olayda, cezaevinde yatan Kemal Aydın akşam saatlerinde tahliye edildi. Bu sırada Muş'a gitmek üzere uçağa binen Çetin Aydın, babasının katili Kemal Aydın'ın tahliye haberini alınca hızlıca uçaktan inerek kardeşi Ercan Aydın ile cezaevine gitti. Burada amcası ve 16 yaşındaki kardeşi Abdulhalim Aydın ile buluşan kardeşler bir süre bekledi. Abdülhalim Aydın, cezaevinden çıkarak taksi durağına yürüyen Kemal Aydın'ı silahla öldürdü. Daha sonra taksi durağına koşan Abdulhalim Aydın, taksici Hakan E. tarafından 'kendisine saldırı var zannedilerek' öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianamede Çetin ve Ercan Aydın hakkında ağırlaştırılmış müebbet, taksici Hakan E. hakkında ise müebbet hapis cezası istendi.

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