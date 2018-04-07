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Uçaktan inip cinayete giden kardeşlere müebbet istemi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018

'DA Kartal Cezaevi önünde 4 ay önce yaşanan olayda, cezaevinde yatan akşam saatlerinde tahliye edildi. Bu sırada 'a gitmek üzere uçağa binen Çetin Aydın, babasının katili Kemal Aydın'ın tahliye haberini alınca hızlıca uçaktan inerek kardeşi ile cezaevine gitti. Burada amcası ve 16 yaşındaki kardeşi Abdulhalim Aydın ile buluşan kardeşler bir süre bekledi. , cezaevinden çıkarak taksi durağına yürüyen Kemal Aydın'ı silahla öldürdü. Daha sonra taksi durağına koşan Abdulhalim Aydın, taksici Hakan E. tarafından 'kendisine saldırı var zannedilerek' öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianamede Çetin ve Ercan Aydın hakkında ağırlaştırılmış müebbet, taksici Hakan E. hakkında ise müebbet hapis cezası istendi.

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Uçaktan inip cinayete giden kardeşlere müebbet istemi
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