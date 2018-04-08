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'da nakliye unun son görevi...

'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybeden 'nun vasiyeti üzerine cenazesi, kendi nakliye uyla taşındı - Kamyona konulan cenaze korna çalınarak mezarlığa getirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 01:58
Adana'da nakliye kamyonunun son görevi...

Pozantı ilçesinde yaşayan ve uzun yılar nakliye işiyle uğraşan ki , dün hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun naaşı, Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine, 1962 model uyla korna çalınarak Yeni Konacık Mahallesi Yaşar Pelit mezarlığına getirilerek defnedildi.

Cenaze namazına, Uğurlu'nun yakınları, Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal, AK Parti Pozantı İlçe Başkanı Yusuf Arısoy, CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, MHP Pozantı İlçe Başkanı Durmuş Taşpınar, sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uğurlu'nun ekmek teknesi 1962 model kamyonunu, 1966 yılında aldığı ve bugüne kadar liği aynı araçla yaptığı öğrenildi.

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Adana'da nakliye kamyonunun son görevi...
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