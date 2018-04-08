Adana'da nakliye kamyonunun son görevi...

Pozantı ilçesinde yaşayan ve uzun yılar nakliye işiyle uğraşan 80 yaşındaki İbrahim Uğurlu, dün hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun naaşı, Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine, 1962 model kamyonuyla korna çalınarak Yeni Konacık Mahallesi Yaşar Pelit mezarlığına getirilerek defnedildi.

Cenaze namazına, Uğurlu'nun yakınları, Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal, AK Parti Pozantı İlçe Başkanı Yusuf Arısoy, CHP Pozantı İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, MHP Pozantı İlçe Başkanı Durmuş Taşpınar, sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uğurlu'nun ekmek teknesi 1962 model kamyonunu, 1966 yılında aldığı ve bugüne kadar nakliyeciliği aynı araçla yaptığı öğrenildi.