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’da 4.7 büyüklüğünde meydana geldi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Bolu’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'da meydana gelen orta şiddetteki korkuya neden oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde depremin yerin 7.2 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Bolu Valisi Aydın Baruş, "Deprem özellikle il merkezi ve köylerde hissedildi. Ekiplerimiz sahada. Şu ana kadar olumsuz durum rapor edilmedi" dedi. Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddetteki deprem çevre illerde de hissedildi. Gece yarısı yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
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Bolu’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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