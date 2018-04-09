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bir saatte 8 kez sallandı

’da önceki gece yarısı meydana gelen 4.7’lik can ve mal kaybına yol açmazken, vatandaşlar ya rağmen geceyi sokakta geçirdi. Depremin ardından 1 saatte 7 artçı meydana geldi

KASIM ŞAHİN
KASIM ŞAHİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Bolu bir saatte 8 kez sallandı
'da, önceki gece, verilerine göre, saat 00.16'da, 4.7 büyüklüğünde meydana gelen , can ve mal kaybına yol açmazken, korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Yeşilçele köyü olan ve yerin 7.2 kilometre altında meydana gelen deprem, ve gibi çevre illerde de hissedildi. Depremle birlikte büyük korku yaşayan ve panik halinde sokaklara dökülen vatandaşlar, ya rağmen geceyi larda geçirdi. Bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri hayvanlarıyla ve pijamalarıyla kendilerini sokağa attı. Ateş yakarak ya da battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışan vatandaşlara, polis ekipleri de her türlü desteği vermeye çalıştı. Depremin ardından ise bir saat içinde büyüklüğü 1.5 ila 3.5 arasında değişen 7 artçı deprem daha meydana geldi.

'AÇIK ALANLARDA KALIN'
Depremlerle ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bu sarsıntılarda da herhangi olumsuz bir durum oluşmadı. Vatandaşlarımızdan bir müddet açık alanlarda kalmalarını rica ettik. İnşallah herhangi bir hasar olmadan, can kaybı ve yaralı olmadan bu sarsıntıyı ve depremi atlatmış olacağız" dedi.

'BİNAYA GÜVENDİĞİMİZ İÇİN PANİK YAPMADIK'
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz "Bolu, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde ve uzun süredir bu büyüklükte bir deprem yaşamadık. Paniğe ve telaşa gerek olmadan depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Biz de deprem sırasında ailece bir aradaydık. Kaldığımız binaya güvendiğimiz için panik yapan olmadı. Şu an Bolu'daki binalarımızın büyük çoğunluğu sağlıklı ve deprem dayanıklılığına uygun" dedi.
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Bolu bir saatte 8 kez sallandı
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