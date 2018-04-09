Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? İşte çamaşır suyunun zararları

Çamaşır suyu lekesinin çıkmasının mümkün olmadığı düşünülür. Genellikle bayanlar temizlik yaparken üzerine sıçrayan bu lekelerden oldukça şikayetçidir. Bu nedenle de temizliği eski kıyafetler ile yapmayı tercih ederler. Ancak kullanmış olduğunuz bir kıyafete çamaşır suyu lekesi sıçradıysa o zaman haberimizi ayrıntılı bir şekilde incelemenizde fayda var. Çünkü bu leke için bir çözüm mevcut. Kara kara düşünüp kendinizi üzmek yerine hemen uygulamaya geçelim ve bu lekeden kurtulalım.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Birçok ünlü markanın bile çözü üretemediği çamaşır suyu lekesinden kurtulmak aslında hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar basit. Sadece bir tek madde ile hem de hiç çaba sarfetmeden sizi kara kara düşündüren bu maddeden kurtulabilirsiniz. Bu lekeyi kıyafetinizden çıkartmak için ihtiyacınız olan maddeler bir pamuk ve metil alkol.

Bir avuç dolusu pamuğu hazırlayınız. Metil alkolü ise boş bir kaba doldurunuz. Daha sonra hazırladığınız pamuğu metil alkol dolu kaba batırınız. Daha sonra kıyafetinizde çamaşır suyu sıçrayan yerlere bu pamuğu bırakınız. Bir gece bekledikten sonra pamuk ve metil alkolün mucizevi etkisi sizi hayrete düşürecek. Hiç çıkmaz diye düşündüğünüz çamaşır suyu lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz.

ÇAMAŞIR SUYU ZARARLARI NELERDİR?

İngiltere'de yayımlanan bir habere göre, yapılan araştırma 55 binden fazla hemşire tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne yol açan hastalık hava yollarının daralması nedeniyle akciğerlerde hava giriş ve çıkışını zorlaştırıyor. Daha önce astım gibi solunum yolları hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı gelen bilgiler arasındaydı.

İşte çamaşır suyunun zaraları;

Çamaşır suyu zararlarından bahsedecek olursak ilk olarak cilde uzun süre temas ettiğinde deriye zarar verdiğini söyleyebiliriz.

Ellerde çatlamalara yol açar.

Evlerde kullanılan çamaşır suyu belli bir sürenin ardından buharlaşarak zehirli havayı solumamıza neden olur.

Çamaşır suyunu kullanırken gözümüze kaçması durumunda görme problemleri yaşayabiliriz.

Çocuklar etrafta bulunan maddeler konusunda bilinçsizdirler. Bu nedenle evde çocukları olan bir ailenin bu maddeyi mutlaka evden uzak tutması gerekir.

NOT: Uzmanlar tarafından elde edilen bilgilere göre çamaşır suyu kullanmak yerine daha doğal ve bitkisel temizlik ürünleri tavsiye ediliyor.