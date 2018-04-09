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sakinleriyle aynı tuvalde

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Darülaceze sakinleriyle aynı tuvalde

ve 'de sergileriyle sanatseverlerden beğeni toplayan ressam Berkan Baycan, sakinleri ile gerçekleştirdiği resim atölyesi etkinliği ile bir ilke imza attı. ' çocukları' olarak adlandırılan ve Darülaceze sakinleriyle birlikte düzenlenen sanat etkinliğinde, beş eski çocuğun duyguları bir tuvalde buluştu. Eserlerinde 'Kadim Antik Şehirler' temasını işlemesi ile dikkat çeken genç sanatçı misyonunu "Geçmişimizin izlerini resmetmek" şeklinde ifade etti. Sergi 19 Nisan'da SanatGezgini Kuruçeşme Galeri'de açılacak ve tüm geliri Darülaceze'ye bağışlanacak.

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Darülaceze sakinleriyle aynı tuvalde
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