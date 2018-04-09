Darülaceze sakinleriyle aynı tuvalde

Türkiye ve İngiltere'de sergileriyle sanatseverlerden beğeni toplayan ressam Berkan Baycan, Darülaceze sakinleri ile gerçekleştirdiği resim atölyesi etkinliği ile bir ilke imza attı. 'Geçmişin çocukları' olarak adlandırılan ve Darülaceze sakinleriyle birlikte düzenlenen sanat etkinliğinde, beş eski çocuğun duyguları bir tuvalde buluştu. Eserlerinde 'Kadim Antik Şehirler' temasını işlemesi ile dikkat çeken genç sanatçı misyonunu "Geçmişimizin izlerini resmetmek" şeklinde ifade etti. Sergi 19 Nisan'da SanatGezgini Kuruçeşme Galeri'de açılacak ve tüm geliri Darülaceze'ye bağışlanacak.

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