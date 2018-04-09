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Dünya medyasından ’e ilgi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Dünya medyasından İstanbul Modern’e ilgi

'nin ilk modern sanat müzesi olarak 14 yıl önce kapılarını açan Karaköy Antrepo 4'teki 'in, Galataport liman projesi bitene kadar 'ndaki geçici mekânına taşınma hazırlıkları Fransız ajansına konu oldu. İstanbul Modern'e övgüler düzen AFP, bu süreçte eserlerin paketlenmesini belgelerken müzenin direktörü Levent Çalıkoğlu'yla da görüştü. Müzenin 14 yıllık evinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyleyen Çalıkoğlu, "Önümüzde yeni bir gelecek var ve bizim de hedeflerimiz tamamen farklı olacak. Yeni binamız sanat dünyasına ve İstanbul'a yeni bir vizyon getirecek" dedi. Galataport projesi nedeniyle binası yıkılacak olan İstanbul Modern 18 Mart'ta kapılarını kapatmıştı. Mayısta Beyoğlu Tepebaşı'ndaki eski Union Française binasında tekrardan açılacak müze, Galataport'un üç yıl sürmesi beklenen inşa sürecinin ardından yeniden eski yerine taşınacak.

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Dünya medyasından İstanbul Modern’e ilgi
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