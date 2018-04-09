Dünya medyasından İstanbul Modern’e ilgi

Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi olarak 14 yıl önce kapılarını açan İstanbul Karaköy Antrepo 4'teki İstanbul Modern'in, Galataport liman projesi bitene kadar Beyoğlu'ndaki geçici mekânına taşınma hazırlıkları Fransız AFP ajansına konu oldu. İstanbul Modern'e övgüler düzen AFP, bu süreçte eserlerin paketlenmesini belgelerken müzenin direktörü Levent Çalıkoğlu'yla da görüştü. Müzenin 14 yıllık evinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyleyen Çalıkoğlu, "Önümüzde yeni bir gelecek var ve bizim de hedeflerimiz tamamen farklı olacak. Yeni binamız sanat dünyasına ve İstanbul'a yeni bir vizyon getirecek" dedi. Galataport projesi nedeniyle binası yıkılacak olan İstanbul Modern 18 Mart'ta kapılarını kapatmıştı. Mayısta Beyoğlu Tepebaşı'ndaki eski Union Française binasında tekrardan açılacak müze, Galataport'un üç yıl sürmesi beklenen inşa sürecinin ardından yeniden eski yerine taşınacak.

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