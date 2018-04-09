Go-kart pistinde yine fular faciası

İstanbul
Sarıyer'de lise öğrencisi genç kız, gokart aracının tekerleğine boynundaki fuların dolanması sonucu ağır yaralandı. Olay geçtiğimiz günlerde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gelen lise öğrencisi Havvanur Yalçın
go-kart aracına bindi. İddiaya göre işletme görevlileri genç kızın boynundaki şal ve kasksız şekilde aracı kullanmasına müsaade etti. Direksiyona geçen Havvanur Yalçın'ın fuları aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza
yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza 2013'te yaşanan ve başka genç bir kızın başının kopmasıyla sonuçlanan olayı akıllara getirdi.