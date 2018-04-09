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'da faciası!

Sarıyer’de lise öğrencisi genç bir kız, bindiği aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:27
İstanbul'da go-kart faciası!

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam mücadelesi verirken, yaşanan olay, akıllara Sakarya'da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye'de bulunan bir alanına geldi. Burada go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go- kart aracını sürmesine müsaade etti. Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza akıllara 2013 yılında Sakarya'da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. 2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

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İstanbul'da go-kart faciası!
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