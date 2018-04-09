Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı

Atatürk
Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın lastiği patlayıp alev aldı. Olaya Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Dün akşam 17.58'de içinde sosyal medya
fenomenİ Kerimcan Durmaz
ile birlikte 3 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, KKTC
'nin başkenti Lefkoşe'deki Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıklarına başladı. Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden uçak piste doğru gitmek için 'taksi' yaptığı sırada uçağın sağ arka lastiği patladı. PATLAYAN LASTİK ALEV ALDI Patlayan
lastik beton zeminde sürtünmenin de etkisi ile alev alırken kısa sürede olay yerine gelen DHMİ itfaiye ekip
leri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı incelemede uçağın sol lastiklerinin de patladığı belirlendi. Uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaşırken itfaiye ekiplerine teşükkür etti.