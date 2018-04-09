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Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı
Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın lastiği patlayıp alev aldı. Olaya Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Dün akşam 17.58'de içinde fenomenİ ile birlikte 3 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, 'nin başkenti Lefkoşe'deki Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıklarına başladı. Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden uçak piste doğru gitmek için 'taksi' yaptığı sırada uçağın sağ arka lastiği patladı.

PATLAYAN LASTİK ALEV ALDI
lastik beton zeminde sürtünmenin de etkisi ile alev alırken kısa sürede olay yerine gelen leri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı incelemede uçağın sol lastiklerinin de patladığı belirlendi. Uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaşırken itfaiye ekiplerine teşükkür etti.
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Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı
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