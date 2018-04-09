Keser’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Ünlü
isimlerin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe moral ziyareti vermesinden rahatsız olan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na tepkiler çığ gibi artıyor. TRT
Müzik'in Ustadan İstekler programını sunan Mustafa Keser
, programda Kılıçdaroğlu'nun hakarete varan sözlerine istinaden "İnsanlar biraz laflarına ve üsluplarına dikkat etmeli" dedi. Kılıçdaroğlu'na bir de meydan okuyan Keser, "Ben o 'şehit kapısına gidip de türkü söylesinler' diyen arkadaşlara meydan da okuyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alıp gideceğim ve asker türküleri okuyacağım. Eğer tepki alırsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tüküreceğim" diye konuştu. Programdan sonra söylediği sözler sebebiyle eleştirilere maruz kalan Keser, dün de bir açıklama yayınladı. Keser "Sanatçı arkadaşlarım oraya masa üstünde dansöz oynatıp içki sofrası kurmaya gitmediler. Askerlerimize moral ziyareti yaptılar. Kılıçdaroğlu keşke kibar ve edepli bir eleştiri yapsaydı" diyerek sözlerinin arkasında durdu.