On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? 9 Nisan On Numara bilet sorgulama...

On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Milyonlarca vatandaşın büyük bir umut ve heyecanla beklediği On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? Alınan biletlerden sonra heyecan da doruğa çıktı. 9 Nisan On Numara sonuçları bu akşam saat 21:15'te gerçekleşecek canlı yayınla belli olacak. Vatandaşlar; on numara sonuçlarından sonra on numara bilet sorgulama işlemlerini haberimizden yapabilecek.

GEÇEN HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI (2 NİSAN)

10 bilen kişi sayısı: 1 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 341.722,75 TL

9 bilen kişi sayısı: 137 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.663,15 TL

8 bilen kişi sayısı: 2.343 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 97,60 TL

7 bilen kişi sayısı: 23.852 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,30 TL

6 bilen kişi sayısı: 129.834 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı: 175.816 | Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1'den 80'e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Savunma Sanayii Destekleme fonudur.