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Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren 'nun avukatından rezil savunma!

Son dakika haberi... Ataşehir'de bankası kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan , "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:26
Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'nun avukatından rezil savunma!

BANKACI KIZ KARDEŞİ CEYLAN TİMUROĞLU'NU ÖLDÜREN ERHAN TİMUROĞLU'NUN AVUKATINDAN REZİL SAVUNMA!

Ataşehir'de bankası kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan , "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor" dedi.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ve avukatı ile oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki Adem Timuroğlu katıldı.

Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, karar verileceğini belirterek Erhan Timuroğlu'na son sözlerini sordu. Sanık Timuroğlu, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor" dedi.

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Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'nun avukatından rezil savunma!
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