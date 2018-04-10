Hava soğuk diye şalı çıkartmamış

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Sarıyer'de boynundaki şalın go-kart aracının tekerine dolanması sonucu ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın kendisini uyaran görevlilere 'üşüyorum' diyerek şalını çıkarmadığı iddia edildi. İstinye'deki go-kart pistinde gerçekleşen kazanın ardından işletmeci Serkan Satır, o gün yaşananları anlattı: "İşletmemizde tüm kurallara uymamıza rağmen böyle üzücü bir kaza yaşadık. Cumartesi günü 5 kişilik bir grup geldi. Genç kızın boğazında şal vardı. Şalın tehlikeli olduğunu söyleyince çıkardı. Bir süre sonra tekrar geldiler. Yine şalı çıkartmasını söyledik. Ancak 'Üşüyorum' dedi. Şalı gömleğinin içine soktu. Biz ısrar edince, yanında iki erkek arkadaşı, 'Tamam ağabey bir şey olmaz' dedi. Biz de kadın olduğu için çok ısrar edemedik. Pisti tamamlayıp yanaşırken şalının teker miline dolanması sonucu boynu yere doğru eğilmişti. Hemen hastaneye kaldırdık" dedi. Genç kızın hastanede tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.