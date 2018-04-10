Son Dakika: Mersin ve Adana'da büyük vurgun! Ağır hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilerek satılmış

MERSİN VE ADANA'DA BÜYÜK VURGUN! AĞIR HASARLI ARAÇLAR HASARSIZ GİBİ GÖSTERİLEREK SATILMIŞ

Mersin ve Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satıp 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.