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Son Dakika: Mersin ve 'da büyük vurgun! Ağır hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilerek satılmış

Son dakika haberi... Mersin ve 'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak, 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:12
Son Dakika: Mersin ve Adana'da büyük vurgun! Ağır hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilerek satılmış

MERSİN VE ADANA'DA BÜYÜK VURGUN! AĞIR HASARLI ARAÇLAR HASARSIZ GİBİ GÖSTERİLEREK SATILMIŞ

Mersin ve 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satıp 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika: Mersin ve Adana'da büyük vurgun! Ağır hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilerek satılmış
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