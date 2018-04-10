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'ın Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında sızıntıdan etkilenen 30 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 04:06

'ın Saray ilçesindeki bir cam fabrikasında dan etkilenen 30 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çukuryurt Yolu'ndaki cam fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle işçiler rahatsızlandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sızıntıdan etkilenen işçilerden 14'ü Saray, 12'si Çerkezköy, 4'ü de Çorlu'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde tedavileri süren işçilerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Tekirdağ'da kimyasal sızıntı
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