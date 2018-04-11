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Alkollü sürücü dehşeti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Alkollü sürücü dehşeti
İstanbul 'de önceki akşam alkollü bir sürücünün hatalı sollaması 62 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 9 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender'in ölümüne neden oldu.
Kaza önceki akşam, İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen Emrah Bozdemir'in kullandığı lüks otomobil, yol kenarında araçtan indikten sonra evlerine girmeye çalışan babaanne Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Emrah Bozdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralı babaanne ve torun hastanede hayatını kaybetti. Bozdemir, olayında ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kameralara yansıyan kazada araçtan 3 kişinin indiği ve babaanne Fatma Kalender'in torunu Ahmet Yiğit Kalender'i yanına alarak yürümeye başladığı görülüyor. Bu sırada araçlardan inen gelini ise açık kalan otomobilin kapısını kapatmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise sollama yapan lüks bir araç, babaanne ve torununa çarpıyor. Kazada hayatını kaybeden mağdurların yakını olan avukat Eyüp Sabri Gürsoy, "Gelin hanım aracın açık kapısını kapatmaya gitmese o da 3. kurban olacaktı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ve şuan da cezaevinde" dedi.
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Alkollü sürücü dehşeti
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