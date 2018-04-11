Bağışlanan organlara sis engeli

Ordu
'nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik mahallesindeki evlerinden, markete alışverişe giden 17 yaşındaki Kemal Yardım, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedince, düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan
gencin 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. 8 yıl önce büyük oğulları Alim Yıldırım karaciğer nakli
olan aile, bu nakil sayesinde hayata dönen oğullarının da isteğiyle, Kemal'in organlarını bağışladı. Samsun, Trabzon ve Erzurum'dan gelen ekipler, Kemal'in iki böbreğini ve karaciğerini, 4 saat süren operasyonla aldı. Kemal'in karaciğeri Erzurum'daki bir hastaya, böbreklerinden biri Trabzon'daki bir çocuğa, diğeri de Samsun'daki bir diyaliz hastasına nakledildi. Kemal'in kalbi ve akciğeri ise İstanbul'daki Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi ekibi tarafından alınacaktı. Bunun için Genelkurmay'da bir askeri uçak tahsis etti. Ancak Ordu- Giresun Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle uçağın inemeyeceği ortaya çıkınca ekip kente gelemedi. Bu organlar vücut ömrü tamamlandığı için alınamadı. Baba Şener Yardım, "Diğer oğlum, 8 yıl önce İstanbul'da karaciğer nakli olmuştu. Onun için uzun bir süre uğraşmıştık. Bu zorlukları bildiğim için ikinci bir acıya katlandık ve oğlumuzun başka insanlara can vermesini istedik" dedi.