Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yakınlarında önceki akşam meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan S.S., ders çıkışı otostop çekerek kent merkezindeki evine gitmek isteyen üniversiteli genç kızı aracına aldı. Otomobil, şehir merkezi yönünden saparak ıssız bir alana yöneldi. S.S., aracını boş bir alanda durdurduktan sonra burada genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulup kaçmayı başardı. S.S. de paniğe kapılıp ıssız arazide lastiği patlayan otomobilini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Büyük korku yaşayan genç kız, olayın ardından polis merkezine giderek, S.S.'den şikayetçi oldu.



