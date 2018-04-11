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'de operasyonu

ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 07:49
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'de satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu
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