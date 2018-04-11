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’da İran’dan kaçak yollarla getirilen 60 bin TL değerindeki 6 ele geçirildi

’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 60 bin TL değerindeki 6 adet tek hörgüçlü ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:16
Van’da İran’dan kaçak yollarla getirilen 60 bin TL değerindeki 6 deve ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli bir şahsın, İran İslam Cumhuriyetinden temin ettiği 6 adet tek hörgüçlü yi yasadışı yollardan getirdiği ve ahırında bulundurduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sırımlı Mahallesi'ndeki şüpheli şahsın ikamet ettiği adreste arama yaptı.

60 BİN TL DEĞERİNDE 6 HÖRGÜÇLÜ DEVE

Çalışmalar sonucunda piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL civarında olduğu değerlendirilen 6 adet tek hörgüçlü deve ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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