Anne evi terk etti bebek kusmuğunda boğuldu

Afyonkarahisar
'ın İhsaniye ilçesinde dün evini terk eden annenin 3 aylık bebeği salıncakta ölü bulundu. İddiaya göre, Yaylabağı beldesinde yaşayan Bircan G. ile eşi Selami G. arasında tartışma çıktı. Kocasına öfkelenen Bircan G., 3 aylık bebeği Akif G.'yi odasındaki salıncağa bırakarak evi terk etti. Bu sabah eve gelen babaanne, bebeğin salıncakta hareketsiz yattığını görünce, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
bebeğin, yapılan otopsisinde, kusmuğu nefes borusuna kaçtığı için boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin, anne Bircan G.'nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.