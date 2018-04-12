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burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

burada. En güzel Cuma mesajları için doğru adrestesiniz. Müslüman alemi olarak İslam dini açısından en önemli günler arasında gösterilen mübarek Cuma gününe bu hafta da erişmenin mutluluğunu ve şerefini yaşıyoruz. Bu hafta Cuma gününün Miraç Kandili olması, iki mübarek günün bir arada olması da hepimiz için oldukça önemli. Müminler, uzaktaki ailelerine, dostlarına ve akrabalarına en güzel resimli Cuma mesajlarını göndermek için Perşembe akşamından araştırmalara başlıyor. Her zaman olduğu gibi en güzel Cuma mesajlarını bu hafta da Sabah.com.tr'de bulabileceksiniz...

Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:21
Cuma Mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Toplumumuzun birliği bütünlüğünü sağlamak için, toplumsal hafızamızı diri tutmak için Cuma günleri çok önemli bir fırsattır. Cuma günleri camilerin dolup taşması; Müslümanların birbirlerine SMS, facebook, ınstagram ve whatsApp yoluyla en güzel resimli nı göndermesi inananlar arasında dayanışmayı sağlamaktadır. Cuma dualarında Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin temellerinin atılmasını sağlayan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan şehitlerimizi, Afrin'de milli birliğimiz için savaşan sınır hatlarımızı terör örgütlerinden temizleyen kahramanlarımızı unutmamalıyız. En güzel Cuma mesajları burada...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Öyle bir CUMA olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan, ALLAH demeyen dil kalmasın. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Dönüller dua da birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar...

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Cuma Mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...
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