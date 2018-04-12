Cuma Mesajları burada! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Toplumumuzun birliği bütünlüğünü sağlamak için, toplumsal hafızamızı diri tutmak için Cuma günleri çok önemli bir fırsattır. Cuma günleri camilerin dolup taşması; Müslümanların birbirlerine SMS, facebook, ınstagram ve whatsApp yoluyla en güzel resimli Cuma mesajlarını göndermesi inananlar arasında dayanışmayı sağlamaktadır. Cuma dualarında Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin temellerinin atılmasını sağlayan kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan şehitlerimizi, Afrin'de milli birliğimiz için savaşan sınır hatlarımızı terör örgütlerinden temizleyen kahramanlarımızı unutmamalıyız. En güzel Cuma mesajları burada...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Öyle bir CUMA olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan, ALLAH demeyen dil kalmasın. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Dönüller dua da birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar...