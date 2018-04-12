Doçent dehşeti

Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yapan evli, 3 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk (44) ve yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Kübra Nur Yılmaz
boş arazide otomobil içinde ölü olarak bulundu. Merkez ilçeye bağlı Çardak kasabası yakınlarında boş arazideki bir otomobilde dün sabah iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesetlerin NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 'KISKANDI, ÖLDÜRDÜ' Evli
ve 3 çocuk babası Sadettin Baştürk, yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Nur Yılmaz ile iddiaya göre gönül ilişkisi kurdu. Ancak genç kız bir süre önce eski sevgilisiyle tekrar görüşmeye başladı. Jandarma, bu duruma öfkelenen Baştürk'ün genç kızı öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan ailesi acı haberi alınca Nevşehir'e gitti. Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.