GÜLHANE PARKI'NDAKİ FACİAYA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada savcı, sanık çay bahçesi işletmecisinin 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı mütalaasında cezanın üst sınırdan uygulanmasını talep etti.

Gülhane Parkı'nda iki yıl önce çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Adnan Necip Sezer ile avukatları katılırken müşteki Sait Yözgan ve avukatı da salonda hazır bulundu.