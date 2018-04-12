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'ndaki faciaya 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberi... 'nda bir çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada savcı, sanık çay bahçesi işletmecisinin 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı mütalaasında cezanın üst sınırdan uygulanmasını talep etti. Hazırlanan raporda 2010 yılında kira sözleşmesi bitmesine ve tahliye kararına rağmen sanığın duvarı çöken çay bahçesini yaklaşık 6 yıl boyunca kaçak işlettiği yer aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:52
Gülhane Parkı'ndaki faciaya 15 yıla kadar hapis istemi

GÜLHANE PARKI'NDAKİ FACİAYA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

'nda bir çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada savcı, sanık çay bahçesi işletmecisinin 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı mütalaasında cezanın üst sınırdan uygulanmasını talep etti.

Gülhane Parkı'nda iki yıl önce çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Adnan Necip Sezer ile avukatları katılırken müşteki Sait Yözgan ve avukatı da salonda hazır bulundu.

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Gülhane Parkı'ndaki faciaya 15 yıla kadar hapis istemi
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