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leri butik otel oluyor

'nın ilçesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harran Restorasyonu ve butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına geldi. Proje bütçesini, Valilik ile yapılan protokol gereği GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü finanse edecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:28
Harran kümbet evleri butik otel oluyor

Restorasyonu ve butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına geldi.

'ya gelen turistlerin gece konaklama sayısını artırmaya yönelik öneriler doğrultusunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına gelerek konaklamak isteyen turistlerin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje, tasarım olarak da bölgenin mimari kültür özelliklerini koruyacak şekilde yapılarak tasarlandı.

Proje bütçesini, Valilik ile yapılan protokol gereği GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü finanse edecek.

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Harran kümbet evleri butik otel oluyor
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