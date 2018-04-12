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Müdür yardımcısını bıçaklayan 14 yaşındaki adliyeye sevk edildi

'da ders saatinde okul bahçesinde gezdiği için kendisini sınıfa götüren müdür yardımcısını bıçakladığı ileri sürülen 7. sınıf si, adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:41
Müdür yardımcısını bıçaklayan 14 yaşındaki öğrenci adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'nde 10 Nisan günü meydana geldi.

İddiaya göre, Barbaros Ortaokulu 7. sınıf si Ş.C.K. (14) derslere girmeyerek okulun bahçesinde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra okul müdür yardımcısı Yunus Esen öğrenciyi uyarıp sınıfına götürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esen, öğle saatlerinde öğrenciler dağılırken okulun bahçe kapısında bir konuyla ilgilendiği sırada Ş.C.K. tarafından bacağından bıçaklandı.
Öğretmenini bıçaklayan Ş.C.K., koşarak okuldan uzaklaştı. Yaralanan Esen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis tarafından kısa sürede yakalanan öğrenci, çocuk şubeye götürülerek sorguya alındı.

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Müdür yardımcısını bıçaklayan 14 yaşındaki öğrenci adliyeye sevk edildi
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