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Nüfusta 20 yıl ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı

'de nüfus kayıtlarında 20 yıl ölü gözüken ve kimliğini mahkeme yoluyla alan Şeyhmus Bağış, kimliksizlik yüzünden yıllarca işsiz kalması nedeniyle derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. İki çocuğu ve eşini kaybeden, diğer çocukları da kimliksizlik yüzünden eğitimden mahrum kalan Bağış, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini, eğitim göremeyen çocuklarına ve kendisine iş verilmesini istedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:55
Nüfusta 20 yıl ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı

'de resmi kayıtlarda 1998'de öldüğünü 2002 yılında öğrendikten sonra yaşadığını ispatlamak için 2012 yılına kadar mücadele veren Şeyhmus Bağış'ın (49) başına gelmeyen kalmadı. Ehliyet ve pasaportuna el konulması nedeniyle yıllarca iş bulamayan, kimliğini yıllar sonra mahkeme kararıyla alan ancak bunun ardından da asker kaçağı olarak aranmaya başlayan babası Bağış, yıllarca işsiz kalması nedeniyle derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. İki çocuğunu ve eşini kaybeden, diğer çocukları da kimliksizlik yüzünden eğitim göremeyen Bağış'ın dramı yürek burkuyor.

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Nüfusta 20 yıl ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı
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