Arapça münazara şampiyonu Türkiye

Katar
'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dünya şampiyonu oldu. Katar Münazara Merkezi'nin 7-11 Nisan arasında düzenlediği ve 53 ülkenin katıldığı şampiyonada Lübnan ekibi ile finalde yarışan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinciliği kazandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrencileri telefonla görüntülü arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Kızlarımızın bu başarısı her türlü takdirin üzerindedir. Arapça bilmeyen bir ülkenin Anadolu İmam Hatip Liseli kızlarının bu başarısı bizi sevindirmiştir. Devamının gelmesini diliyorum" dedi. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler Asiye Asude Komut, Esma Kotan, Rümeysa Aydın ve Zeynep Gökçe, "Buraya gelirken hedefimiz ülkemize bu başarı ile dönmekti. Cumhurbaşkanımızın araması bambaşka bir bayram havası oluşturdu" dedi.