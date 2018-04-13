Kıskandı öldürdü

Çorlu ilçesinde hurdacılık yapan evli ve 3 çocuk babası Bekir Yeniyurt (31), daha önce kentteki özel bir hastanede çalışırken tanıştığı Esen Güler (26) ile gönül ilişkisi kurdu. Bir süre önce işten ayrılan genç kız, ailesinin yaşadığı Kırklareli
'nin Lüleburgaz ilçesine döndü. Genç kızla ilişkisini sürdüren Yeniyurt, önceki akşam kiraladığı bir otomobille Güler'i Lüleburgaz'dan alıp, Çorlu'ya götürdü. Esen Güler'in başka erkeklerle de birlikte olduğunu duyan Yeniyurt, bir restorana yemeğe götürdüğü genç kız ile bu nedenle tartışmaya başladı. Ardından restorandan ayrılan ikili otomobille dolaşmaya başladı. Bir süre sonra otomobili Esentepe Mahallesi'ndeki Önerler mevkisinde bulunan boş bir araziye çeken Bekir Yeniyurt, genç kızla yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyülen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkaran Yeniyurt, genç kızı başından ve boynundan vurarak öldürdü. Yeniyurt kaçarken, sabah otomobili gören vatandaşların ihbarıyla gelen polisler, içinde Esen Dülger'in cansız bedenini buldu. İstanbul'da yakalanan Yeniyurt, Çorlu'ya götürüldü. Mahkemeye sevk edilen
Yeniyurt tutuklanarak cezaevine gönderildi. Levent SİLİSTRE