Lise öğrencisinin Marmaray’da acı sonu

Marmaray
'da kız arkadaşına poz veren liseli genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek hayatını kaybetti. Marmaray Sirkeci İstasyonu
'nda yaşanan olayda, 18 yaşında olduğu belirtilen Baha Güzeycan, kız arkadaşına poz verdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Lise öğrencisi genç bu sırada istasyona giren trenin altında kaldı. İstasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Marmaray'dan yapılan anonsta "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi. Hareketli dakikaların yaşandığı Marmaray'da, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından raylara düştüğü belirtilen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Vagonun altından çıkarılan gencin cesedi, Adli Tıp'a kaldırıldı. ÖDEV İÇİN GİTMİŞLERDİ
Lise öğrencisi iki arkadaşın ödevlerini yapmak için Marmaray'a gittiği, 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın kız arkadaşına poz verirken aniden gülümseyerek sırt çantasını çıkardıktan sonra raylara düştüğü öğrenildi. Baha Güzeycan'ın ölüm nedeninin başlatılan soruşturmanın ardından netleşeceği öğrenildi. 'ATLARKEN BİR ŞEYLER SÖYLEDİ'
Arkadaşının raylara atlamasıyla şoka giren genç kız, olay yerindeki polislere ilk ifadesinde, Baha'nın atlarken kendisine bir şeyler söylediğini, fakat hatırlamadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.