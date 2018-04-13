Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

’de park halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 06:39
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Olay, gece yarısı 04.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır park halinde duran otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobil yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü.
"Bir senedir burada duruyor"
Olayı gören bir vatandaş ise "Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk. Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık. Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil" dedi.
Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının kundaklama olup olmadığını araştırıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeki otomobil alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN