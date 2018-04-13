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Son dakika: yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü

Son dakika haberi... Taksim’de bulunan 'nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:43
Son dakika: Atatürk Kültür Merkezi yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YIKIM ÇALIŞMALARINDA BEYAZ PERDE GÖRÜNDÜ

Taksim'de bulunan 'nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

Taksim'de bulunan ve yıkımına 13 Şubat'ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön cephenin yıkım çalışmaları sırasında AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü. Sabahın erken saatlerinde başlayıp aralıksız olarak devam eden çalışmaları bazı yerli ve yabancı turistlerin ilgi ile izlemesi dikkat çekti.

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Son dakika: Atatürk Kültür Merkezi yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü
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