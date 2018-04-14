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Son dakika: 'de iki kız kardeş ortalığı birbirine kattı! Kadın doktora saldırdı

'de, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kadın ve doktorları tehdit ettiği öne sürülen 2 kardeşi ilk duruşmada serbest bırakıldı. İki kadının doktora saldırdığı olaya ilişkin hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 12:03
Son dakika: Edirne'de iki kız kardeş ortalığı birbirine kattı! Kadın doktora saldırdı

EDİRNE'DE İKİ KIZ KARDEŞ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI! KADIN DOKTORA SALDIRDI

'de, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kadın ve doktorları tehdit ettiği öne sürülen 2 kardeşi ilk duruşmada serbest bırakıldı. İki kadının doktora saldırdığı olaya ilişkin hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının geçen Şubat ayında hayatını kaybetmesinin ardından S.Ü. (37) ile kardeşi Z.Ü. (20), göğüs hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırarak yaraladı. İki kız kardeşin, saldırı anları hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde doktor Tuba Çıkmaz ile bir süre konuşan iki kardeşin daha sonra saldırdığı ve saçından tutarak yerde sürükledikleri görüldü.

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Son dakika: Edirne'de iki kız kardeş ortalığı birbirine kattı! Kadın doktora saldırdı
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