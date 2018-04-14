Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de aynı gün 5 fuar trafiği kilitledi! Sürücüler isyan etti...

Son dakika: Yeşilköy'de aynı gün 5 trafiği kilitledi! Sürücüler isyan etti...

Son dakika haberi... Yeşilköy'de bulunan Merkezi ile Fuar Merkezi (İFM)'nde aynı tarihlere denk gelen 5 ayrı fuar,   yoğunluğuna neden oldu. Fuar alanına giden yolda durma noktasına gelen trafik, bazı sürücüleri de isyan ettirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 17:40
Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de aynı gün 5 fuar trafiği kilitledi! Sürücüler isyan etti...

'un en büyük merkezleri arasında yer alan ve İFM'de bugün 5 farklı fuar gerçekleşiyor. Yeşilköy'de öğle saatlerinden itibaren fuarların bulunduğu bölgeye çıkan yollarda oluşmaya başladı. Özellikle fuar alanı çevresindeki otoparkların da dolmasıyla birlikte bazı sürücülerin de yol kenarlarına park etmesi trafiğin oluşmasına yol açtı. Fuar alanındaki yolların kilitlenmesiyle, geriye doğru trafik oluştu. Özellikle Atatürk Havalimanı kavşağı ve buradan Yeşilköy'e gitmek isteyen sürücüler de trafikten olumsuz etkilendi. Trafiğin havalimanına girişleri ise etkilemediği görüldü.

Yeşilköy'de aynı gün 5 fuar trafiği kilitledi

"BİR SAATTİR FUAR ALANINA GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sıkışan trafik sürücüleri de bezdirdi. Fuar alanına gitmeye çalışan Mehmet Çolakoğlu, bir saattir fuar alanına girmeye çalıştığını belirterek, "Şu rezilliğe bakar mısınız? Arabayla gelmeyin buraya. İşimiz gücümüz var. Fuara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama hiç uğramadan döneceği galiba" diye konuştu.

AYNI ANDA 5 FARKLI FUAR

Öte yandan CNR EXPO Fuar alanında '15. İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı', '12. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı ile İMOB Mersin Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ise '14.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı', '5. Cami Yapı Elemanları Fuarı' gerçekleşiyor.

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!
Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, mesajla ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de aynı gün 5 fuar trafiği kilitledi! Sürücüler isyan etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN