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Ana muhalefet yine provokasyon peşinde!

Türkiye Suriye sınırındaki küresel güçlerin güç mücadelesinden hasarsız kurtulmaya çalışırken, ihanetinin yaralarını sarmaya çalışırken Ana Muhalefet partisi yine provokasyon peşinde. Terör örgütleri ile mücadelede Türkiye düşmanları ile aynı safta yer almaktan çekinmeyen şimdi de terörle mücadele için 15 Temmuz ihanetinden sonra Türkiye’nin gündemine gelen ’e savaş açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı , partisinin OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde saat 12.00'de oturma eylemi yapacağını duyurdu.Geçtiğimiz ay HDP’li Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek tepki çeken açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba bu kez FETÖ ve PKK ağzıyla OHAL’i eleştirmesi akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 13:48
Ana muhalefet yine provokasyon peşinde!

Genel Başkan Yardımcısı , 'da partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Agbaba, CHP olarak yurt genelinde 'in kaldırılması için oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

"BULUNDUĞUNUZ YERE OTURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ağbaba, OHAL düzenine karşı otururacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

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Ana muhalefet yine provokasyon peşinde!
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