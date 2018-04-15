Ölüm ilanı yasak aşkı ortaya çıkardı!

Ekim ayında hayatını kaybeden Yıldırım Holding'in patronu Mehmet Yıldırım'ın eski eşi Kiraz Ulusoy, boşanmada kocasının avukatlığını üstlenen K.U.'nun yuvasını yıktığını öne sürdü. Delil olarak da K.U.'nun Mehmet Yıldırım için verdiği "Canım Aşkım" başlıklı ölüm ilanını sunan Ulusoy, 20 bin lira tazminat aldı.





Bursa'da faaliyet gösteren Yıldırım Holding'in sahibi Mehmet Yıldırım ile Kiraz Ulusoy, 1981'de evlendi. 2 çocuk sahibi olan çift, 28 yıl evli kaldı. Mehmet Yıldırım, 2009'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yıldırım'ı boşanma davasında, Samsun'dan ilkokul arkadaşı olan ve holdingde çalışan Avukat K.U. temsil etti. Kiraz Ulusoy 500 milyon dolarlık serveti bulunan eşine mal paylaşımı davası açıp şirket hisselerine tedbir konulunca Mehmet Yıldırım iddiaya göre eşine zina suçlaması yöneltti.

"YUVAMI AVUKAT YIKTI"

Çiftin boşanma davaları 5.5 yıl sürdü. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar vererek Kiraz Ulusoy'u 20 bin TL tazminata mahkûm etti. Ulusoy, daha sonra, eski eşinin boşanma davasında avukatlığını üstlenen K.U. ile ilişkisi olduğunu öğrendi ve aile mahkemesinde yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Kiraz Ulusoy, evli olduğunu bile bile eski eşiyle sevgili olduğunu iddia ettiği K.U.'ya, avukatı Sibel Engin aracılığıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası da açtı.

"ASILSIZ SUÇLAMA"

Davada Kiraz Ulusoy, evli olduğu dönemde K.U.'nun eski eşiyle aşk yaşadığını, defalarca birlikte tatile gidip aynı otel odasında kaldığını öne sürdü ve bu iddialarına dair delilleri mahkemeye sundu. Avukat Engin, "Boşanma ve mal tasfiyesi davasında K.U., işadamı ile zina yaparken Kiraz Ulusoy'u zina ile suçlayarak asılsız iddialarda bulunmuştur" dedi.



K.U. ise soyut iddialarla mesleki itibarının zedelendiğini ileri sürerek Kiraz Ulusoy'a 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı, Ulusoy'un tazminat davasının da reddini istedi. Tazminat davası devam ederken, Mehmet Yıldırım 14 Ekim 2017'de kalp krizinden hayatını kaybetti. Yıldırım 2 gün sonra defnedildiğinde, avukatı K.U. gazeteye verdiği "Canım aşkım Memom" başlıklı ölüm ilanında "Yüreği merhamet dolu, çalışkan, becerikli, akıllı, adil, dünya iyisi sevgilim... Aşkın Kado" ifadesini kullandı. Bu ilanı da mahkemeye delil olarak sunan Ulusoy, manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Mahkeme, önceki gün görülen duruşmada Avukat K.U.'nun "İtibarım zedelendi" iddiasıyla açtığı tazminat davasını reddetti. Ayrıca Kiraz Ulusoy'a 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



ÇOCUKLARI 'EN ZENGİNLER' LİSTESİNDE

Mehmet Yıldırım'ın, babasının 55 yıl önce Samsun'da açtığı inşaat malzemesi satan küçük bir dükkânla temellerini attığı holding, şu an 4 kıtada 28 ülkede 11 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 12 bini aşkın kişinin çalıştığı holdingin yüzde 100 sermayesi Yıldırım Ailesi'ne ait. Ekim ayında yaşamını yitiren CEO Mehmet Yıldırım'dan kalan yaklaşık 525 milyon dolarlık servetin sahibi olan çocukları Sahra ve Hüseyin Can Yıldırım, geçen yıl en zengin 100 Türk listesinde yer almıştı.



Habertürk/Hayati Arıgan