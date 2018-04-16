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'da arkadaşını öldürdüğü tüfeği internetten satın almış!

'da pompalı tüfekle poz verirken, karşısında duran okul arkadaşı Zafer P.'nin (17) ölümüne neden olan lise üçüncü sınıf öğrencisi Haluk K.'nin (17) tüfeği, internet üzerinden siparişle 400 TL'ye aldığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:24
Erzurum'da arkadaşını öldürdüğü tüfeği internetten satın almış!

ERZURUM'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜ TÜFEĞİ İNTERNETTEN SATIN ALMIŞ!

'da pompalı tüfekle poz verirken, karşısında duran okul arkadaşı Zafer P.'nin (17) ölümüne neden olan lise üçüncü sınıf öğrencisi Haluk K.'nin (17) tüfeği, internet üzerinden siparişle 400 TL'ye aldığı ortaya çıktı.

Olay, geçen 7 Nisan'da merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencisi Haluk K., arkadaşları Zafer P. ve Orhan B.'yi mangal yakmak için köylerine davet etti. Zafer P., arkadaşı Haluk K.'nin daha önce pompalı tüfekle çekilip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa heveslenip kendisi de çekilmek istedi.

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Erzurum'da arkadaşını öldürdüğü tüfeği internetten satın almış!
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