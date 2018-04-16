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Artık "Kötü" köylü olmak istemiyorlar

'ın Zara ilçesine bağlı Kötü köy sakinleri, rahatsız oldukları köyün isminin değiştirilmesini istiyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:30
Artık Kötü köylü olmak istemiyorlar

Zara ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kötü köy adıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar köyün isminin değiştirilmesini istiyor. Köyde dolaşan bir rivayete göre köyde ortaya çıkan bir hastalık köy sakinlerinin çoğunun yaşamını yitirmesine neden olduğu ve köyde kimse kalmayınca da köyün adının Kötü köy olarak değiştirildiği söyleniyor. Artık Kötü köy olarak anılmak istemeyen vatandaşlar köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Kaymakamlığa başvurmaya hazırlanan köylüler köyün adının Esenyurt olmasını istiyorlar.

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Artık "Kötü" köylü olmak istemiyorlar
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