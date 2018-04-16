Artık "Kötü" köylü olmak istemiyorlar

Zara ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kötü köy adıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar köyün isminin değiştirilmesini istiyor. Köyde dolaşan bir rivayete göre köyde ortaya çıkan bir hastalık köy sakinlerinin çoğunun yaşamını yitirmesine neden olduğu ve köyde kimse kalmayınca da köyün adının Kötü köy olarak değiştirildiği söyleniyor. Artık Kötü köy olarak anılmak istemeyen vatandaşlar köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Kaymakamlığa başvurmaya hazırlanan köylüler köyün adının Esenyurt olmasını istiyorlar.



