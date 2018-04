Baronun firar oyunu tutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükçekmece'de geniş bir kamera ağıyla donatılan villasında 6 Nisan'da 9 adamıyla yakalanan Naci Şerifi Zindaşti'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Polise göre Zindaşti, geçen yıl 31 Ekim'de öldürülen avukat Kudbettin Kaya cinayetinden ve sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılmadan önce yasal yollardan Türkiye dışına çıktı. İzini kaybettirmek için 'yurtdışına kaçtı' izlenimi vermeye çalışan Zindaşti, bir süre sonra da sahte kimlikle kaçak yoldan Türkiye'ye döndü.Sarıyer İstinye'de 24 Aralık 2014'te Ali Ekber Akgün (40) cinayetinde yabancı tetikçiler kullanıldığı ve cinayetin uluslararası hesaplaşma sonucu işlendiği iddia ediliyor. 'Kimyasal Ali' lakaplı Akgün, İspanya'da 'Scarface' lakaplı Samir Bouyakhrichan (30) ve Amsterdam'da Okan Fidan'ın (44) cinayetleri dâhil 12 infazda adı geçen Kaplumbağalar Çetesi'nin (The Turtles) üyesi olan yabancı tetikçiler ile Zindaşti'nin bağı araştırılıyor. Yönettiği suç örgütündeki çekirdek kadroyla birlikte yakayı ele veren Zindaşti'nin adının karıştığı farklı ülkelerdeki 9 cinayet mercek altında.Uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan, İlhan Ünğan ve Çetin Koç, 2014'te Yunanistan'da yakalanan 2 ton eroini ihbar ettiği iddiasıyla Zindaşti'yi öldürme kararı aldı. Zindaşti'nin aynı yıl Büyükçekmece'de hedef alınan cipindeki kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç öldü.Saldırıyı Orhan Ünğan'ın talimatıyla yaptıkları iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar ise Aralık 2014'te Küçükçekmece'de öldürüldü. Sedat Şahin 'in kardeşi Vedat Şahin 'in 24 Aralık 2014'te çapraz ateşle öldürülmesi olayı da araştırılıyor.Zindaşti'ye sorulacak bir cinayet de 2014'te İstanbul 'da öldürttüğü iddia edilen ortağı Shahid Ahmed olacak. Ahmed'in bir demire bağlanan cesedi Marmara Denizi açıklarına atıldı. Zindaşti'nin bu infaz sonrası uluslararası uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen Urfi Çetinkaya'ya haber göndererek "Ben değil, ortağım size ihanet etti, ben de cezalandırdım. Öldürdüm" dediği fakat bir ihbar sonrası yaşanan bu olaya ikna olmayan Çetinkaya'nın Zindaşti hakkında infaz kararı verdiği iddia ediliyor. Öte yandan Naci Şerifi Zindaşti'ye 'bilgi sızdırdıkları' şüphesiyle 1'i başkomiser 3 polisin gözaltına alındığı iddia edildi.Ergenekon'da'terazi' kod adıyla itirafçı yapılan Zindaşti'nin, FETÖ'den tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la olan ilişkisi de araştırılıyor.