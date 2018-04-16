Başkentte kaçak cep telefonu operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla kaçak cep telefonu ve aksesuarları getirileceğini ve bunların değişik illerde piyasaya sürüleceğini belirledi.

Yapılan takibin ardından ekipler, Pursaklar ilçesinde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 1 milyon 500 bin lira değerinde 1726 cep telefonu, 800 cep telefonu bataryası, 555 şarj aleti, 224 cep telefonu kulaklığı ve 20 tablet ile cep telefonlarına yapıştırılmak üzere hazırlanmış 602 etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.