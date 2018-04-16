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'te 2 çocuğunu öldüren kadın, üçüncü çocuğunu doğurmak istiyor

'te 6 gün önce kaynanasıyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürüp girişiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 12:53
Gaziantep'te 2 çocuğunu öldüren kadın, üçüncü çocuğunu doğurmak istiyor

'te 9 Nisan Salı gecesinde meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çocukları, eşi ve eşinin annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kaynanası Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak girişiminde bulunmuştu. 2 çocuğu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu olarak cezaevine gönderilmişti.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURMAK İSTİYOR

Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Üçüncü çocuğunu doğurmak istediğini öğrenilen kadının, yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Özlem K. tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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Gaziantep'te 2 çocuğunu öldüren kadın, üçüncü çocuğunu doğurmak istiyor
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