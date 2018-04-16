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Kahraman polis canını hiçe saydı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Kahraman polis canını hiçe saydı
Talimhane Kocatepe Mahallesi'nde dün boş bir alandaki tahta parçaları yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru, alev alev yanan tahtaların arasında madde bağımlısı bir şahsın yattığını gördü. Canını hiçe sayarak alevlerin arasına giren kahraman polis, şahsı bulunduğu yerden kaldırarak kucağına aldıktan sonra dışarıya çıkarttı. Kendinden geçtiği görülen şahsın ayaklarından yaralandığı öğrenildi.
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Kahraman polis canını hiçe saydı
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