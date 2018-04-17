Samsun'da ıslık çalan mağara

SAMSUN'DA ISLIK ÇALAN MAĞARA

Samsun'da, 60 bin yıllık 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan mağara, yöre halkı tarafından rüzgardan oluşan ses nedeniyle 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Mağara, bu özelliğiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

ABD'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden olduğu iddia edilen ve Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki bir yer kovuğu, 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Rüzgarlı günlerde mağaranın orta kısmında bulunan delikten hava akımının geçişi sırasında çıkan ses nedeniyle bölge halkının, bu ismi verdiği belirtildi.