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Havalar nasıl olacak? İşte tüm yurtta

gündelik hayatımızı yakından ilgilendiriyor. Peki havalar nasıl olacak? İşte tüm yurtta hava durumu. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile , , ve çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 22:38
Havalar nasıl olacak? İşte tüm yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
: Az bulutlu ve açık 16
: Az bulutlu ve açık 25

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin parçalı, zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacak.

Parçalı, zamanla çok bulutlu olması beklenen bölge genelinin hafif sağanak geçeceği öngörülüyor.

Bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.

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Havalar nasıl olacak? İşte tüm yurtta hava durumu
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