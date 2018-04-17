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barlar sokağında : 2 yaralı

’de Barlar sokağında, iki grup arasında çıkan da kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 06:57
Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı
Olay, 02.00 saatlerinde, , Rasimpaşa Mahallesi Misakı Milli caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir barda eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan şahıslardan biri silahla ateş açtı. Mermiler Ç.F ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. İsimi öğrenilemeyen şahıs çevrede ki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ç.F. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı
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