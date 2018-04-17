Kar Yağdı Baba Tekkesi kurtarılacak

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Eyüpsultan sırtlarında tarihi günlere tanıklık eden tekkelerinden Kar Yağdı Baba Tekkesi restore edilerek hizmete açılacak. Osmanlı Devleti döneminde yeniçerilerin bağlı olduğu Bektaşi tekkelerinden biri olan tarihi yapı, yeniçeri ocağının kapatılmasıyla birlikte yıkıldı. Nakşibendi dergahı olarak yeniden açılarak hizmet veren tarihi yapı, Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte hizmetlerini sonlandırdı.Eyüpsultan'ın en yüksek tepesinde Piyer Loti'nin yanında yer alan tekkenin çevresinde Kar Yağdı Baba ve diğer üyelerin kabri bulunuyor. Uzun yıllardır harabe ve metruk olarak kaderine terk edilen tarihi yapının imar planında yapılan değişiklikle restore edilmesinin önü açıldı. Mülkiyeti Şahkulu Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Vakfı'na ait olan tarihi mekan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 'Özel sosyal kültürel tesis' alanı ilan edildi. İmar planında yapılan değişiklik sonrası vakıf, tarihi eseri restore ettirebilecek.