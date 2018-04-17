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'nde hademe, öğrenciye iddiasıyla gözaltına alındı

'nin Dilovası ilçesinde, bir ortaokulda erkek öğrenciye da bulunduğu iddia edilen hademe gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:41
Kocaeli'nde hademe, öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, Dilovası'nda bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa da bulundu.

ÇOCUĞUN SESLERİ ÜZERİNE GELDİLER

Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti. Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.'nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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Kocaeli'nde hademe, öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
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