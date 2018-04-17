Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

a uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

’da tek katılı bir evin mutfağında çıkan da, uykuda olan ev sakinlerini vatandaşlar haberdar ederek kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 07:31
Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı
Olay, gece saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evin bitişiğindeki mutfakla birlikte kullanılan kömürlükte meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, oradan geçmekte olan vatandaşlar evin mutfağından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine önce uykuda olan ev sakinlerini uyandırarak tahliye ettirdikten sonra durumu itfaiyeye haber verdi. Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının hemen ardından mutfakta meydana gelen patlama ise korkuya neden oldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, vakit kaybetmeden a müdahale etti. Bu sırada ev sakinleri de itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını kaldırım üzerinde endişeli gözlerle izlediler. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, patlamaya neyin sebep olduğu da tespit edilemedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN